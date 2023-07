Binnenkort krijgen we een heuse Silent Hill revival voorgeschoteld, met onder andere een remake van het klassieke Silent Hill 2, de in nevelen gehulde projecten Silent Hill: Townfall en Silent Hill f, en het bizarre streamingvehikel Silent Hill: Ascension. Als we op enkele ratings mogen afgaan, stopt het daar echter niet en krijgen we ook nog Silent Hill: The Short Message.

The Short Message liet vooralsnog niet in zijn kaarten kijken, al is daar nu dankzij prominent lekker AestheticGamer aka Dusk Golem mogelijk verandering in gekomen. Hij liet op Discord – bekijkbaar via Reddit – uitschijnen meer te weten over het uitgangspunt van de game en gaf prompt een korte inhoud weer die in onze ogen een typische Silent Hill game lijkt te omschrijven.

In The Short Message speel je als Anita, een studente die de zelfmoord van haar vriendin Maya tracht te onderzoeken door naar het appartementencomplex te trekken waar het meisje zichzelf om het leven gebracht heeft. De game zelf zou vooral dienst doen als een soort proloog of playable teaser, die het verhaal van Silent Hill f moet inleiden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.