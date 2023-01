Konami heeft grootse plannen rondom Silent Hill, zoveel werd in de laatste maanden van 2022 duidelijk. Tijdens een speciale showcase onthulde de studio met een Silent Hill 2 remake, Silent Hill: Townfall, Silent Hill f en Silent Hill: Ascension maar liefst vier aankomende games. Fans van de franchise zitten de komende jaren dus wel goed, kunnen we concluderen.

Toch was er één titel die schitterde door afwezigheid. We hebben het over Silent Hill: The Short Message. Deze game is officieel nooit aangekondigd, maar dook enkele weken voor de showcase op doordat de Koreaane ratinginstantie de titel registreerde. Een onthulling tijdens de showcase leek daarom slechts een formaliteit, maar Konami houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar wat betreft Silent Hill: The Short Message.

En nu, een paar maanden later, duikt de titel opnieuw op. Ditmaal heeft Silent Hill: The Short Message namelijk een rating gekregen in Taiwan, zo merkt Gematsu op. In tegenstelling tot de rating in Korea van afgelopen jaar, wordt er nu wel een platform bij de game vermeld, namelijk de PlayStation 5. Daarnaast is de rating voorzien van officieel artwork en een korte beschrijving, die je hieronder kunt bekijken.