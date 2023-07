De gamescom zal dit jaar plaatsvinden van 23 tot en met 27 augustus. Op 22 augustus zal de Gamescom Opening Night Live plaatsvinden, wat een grote showcase is die gehost wordt door Geoff Keighley. De volgende dag zal er nog een showcase worden gehouden, zo is nu aangekondigd.

GamesRadar, organisator van de Future Games Show, heeft laten weten dat zij op 23 augustus een presentatie zullen houden tijdens de grote gamebeurs in Keulen. Deze show begint om 20:00 uur en zal natuurlijk live te volgen zijn via YouTube en Twitch.

Tijdens deze showcase worden meer dan 40 console-, pc- en virtual reality-games besproken en getoond, die in 2023 of later zullen uitkomen.