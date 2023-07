Na het succes van Final Fantasy Pixel Remaster, werd er tijdens de meest recente Square Enix aandeelhoudersvergadering gevraagd of het bedrijf van plan is om nu nog meer oude games de remaster behandeling te geven. Zo liet één aandeelhouder weten graag Xenogears weer te willen zien terugkeren. Square Enix gaf niet een direct antwoord op de vraag, maar sluit de mogelijkheid ook niet uit. De volledige quote lees je hieronder:

“We will refrain from sharing information about new titles, but we are considering various ideas within the company and hope that you will look forward to forthcoming announcements.”