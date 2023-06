Vanaf vandaag is Final Fantasy XVI verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en gisterenmiddag verliep het embargo op de reviews. Kortom, we mogen je vertellen hoe we over de game denken en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is de game uitstekend. We gaven het een prachtige score van 9.5.

Wij zijn niet de enige site die de game beoordeeld hebben, zo zijn de cijfers van diverse media inmiddels online en die schetsen één duidelijk beeld: het is een uitstekende game. Er worden veel maximale scores uitgedeeld en het merendeel van de media zit in de hoge regionen.

Hieronder op een rijtje de scores die Final Fantasy XVI wereldwijd heeft gekregen.

Game Rant – 10

TRG – 10

GamingBolt – 10

Digitally Downloaded – 10

GamingTrend – 10

God is a Geek – 10

Hardcore Gamer – 10

Screen Rant – 10

The Loadout – 10

Twinfinite – 10

Attack of the Fanboy – 10

CGMagazine – 10

COGConnected – 10

Dexerto – 10

RPG Fan – 9.7

Areajugones – 9.6

Atomix – 9.5

Gamepressure – 9.5

NPR – 9.5

PlayStation Universe – 9.5

Worth Playing – 9.3

XGN – 9.3

Impulsegamer – 9.2

Hobby Consolas – 9.2

Player 2 – 9.1

LevelUp – 9.0

INVEN – 9.0

PC Games – 9.0

Power Unlimited – 9.0

Gamer – 9.0

Gfinity – 9.0

Wccftech – 9.0

Meristation – 9.0

GAMINGbible – 9.0

DualShockers – 9.0

Easy Allies – 9.0

IGN – 9.0

Gamer Escape – 9.0

GameSpew – 9.0

GameSpot – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

GGRecon – 9.0

Inverse – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

Push Square – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Destructoid – 9.0

4Players.de – 8.9

Washington Post – 8.8

Everyeye.it – 8.8

Vandal – 8.8

GameStar – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

MGG – 8.5

GamePro Germany – 8.4

The Games Machine – 8.0

Guardian – 8.0

SpazioGames – 8.0

TheGamer – 8.0

Shacknews – 8.0

NME – 8.0

GamersRD – 8.0

GamesHub – 8.0

RPG Site – 8.0

Siliconera – 8.0

VG247 – 8.0

VGC – 8.0

Gamer.no – 7.0

VideoGamer – 7.0

WellPlayed – 6.0

The Enemy – 6.0

Eurogamer – 6.0

Digital Trends – 6.0

De game is vooralsnog exclusief voor de PlayStation 5 verkrijgbaar.