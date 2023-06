Review | Final Fantasy XVI – We hebben er even op moeten wachten, maar na 6 lange jaren kunnen we eindelijk aan de slag met een nieuwe mainline Final Fantasy-game. Intussen staat de teller al op nummertje 16 – enfin, XVI – en dat is op zichzelf al een enorme prestatie. Het is de laatste jaren echter niet altijd rozengeur en maneschijn geweest: Final Fantasy XV leek controversieel te zijn onder fans, waardoor dit nieuwste deel best wel een zware last heeft op zijn schouders. Kan de franchise zijn glorie van weleer terugvinden? Wij gingen de voorbije weken met Final Fantasy XVI aan de slag en voor ons is het antwoord op die vraag volmondig ‘ja’!

Een lied van Eikons en kristallen

Welkom in Valisthea: een uitgestrekt land dat baadt in de gloed van de zogenaamde ‘Mothercrystals’. Deze gigantische kristallen zorgen voor aether, een nuttig goedje dat ervoor zorgt dat de inwoners van het land gebruik kunnen maken van magische krachten. Jammer genoeg is niet alles peis en vree: het land gaat gebukt onder de ‘Blight’, een genadeloze plaag die het land teistert. Er hangen dan ook talloze (politieke) conflicten als een zwaard van Damocles over het land en het is slechts een kwestie van tijd voordat de bom barst. Te midden van al deze chaos staan de Dominants, mensen die zogenaamde Eikons kunnen oproepen (summons uit eerdere Final Fantasy delen). Deze Eikons zijn gigantische monsters die cruciaal zijn op het slagveld en dus worden ze maar al te graag ingezet om oorlogjes mee te voeren.

Je volgt de gebeurtenissen door de ogen van protagonist Clive Rosfield, de zoon van een aartshertog en broer van Joshua Rosfield die de Dominant is van Eikon Phoenix. Op jonge leeftijd wordt hij echter geconfronteerd met een enorm tragische gebeurtenis die hem brandmerkt voor het leven en hem op een pad van wraak zet waarbij hij de verantwoordelijken van die gebeurtenis wilt straffen. Meer willen/kunnen we eigenlijk niet over het verhaal zeggen zonder spoilers te geven en dat is in dit geval enorm zonde. Clive is een personage van vlees en bloed dat heel goed wordt uitgewerkt: je volgt hem ook tijdens verschillende momenten in zijn leven (er zijn enkele tijdsprongen) en de evolutie die hij meemaakt is heel goed in beeld gebracht. Dit geldt ook voor de andere personages: zijn jeugdvriendin Jill die hem door dik en dun steunt en de rebellenleider Cid(olfus) zijn slechts enkele voorbeelden.

We gaan er geen doekjes om winden: het verhaal is fantastisch! Er is spanning, intrige, (enorm veel) spektakel, romantiek, een uitgebreide lore om in te duiken … kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om er van A tot Z een boeiende rit van te maken met een emotionele en explosieve finale als kers op de taart. Wees wel voorbereid op een hele hoop cutscènes (zo’n elf uur in totaal volgens producer Naoki Yoshida), maar deze zijn cinematografisch prachtig in elkaar gestoken en een waar genot om naar te kijken. Misschien een klein ‘minpuntje’: in de eerdere hoofdstukken zit er wel wat filler content die (in vergelijking met de rest) wat traag aanvoelt. Het is een beetje eigen aan het genre en dus niet geheel onverwacht, maar wees je hiervan wel bewust. Deze content wordt echter wel goed gebruikt om de wereld en de personages vorm te geven, dus het heeft wel zijn nut.

Een Eikon voor elke situatie

Als we het over de combat willen hebben, zullen we beginnen met de spreekwoordelijke olifant in de kamer: ja, Final Fantasy XVI stapt resoluut af van de klassieke turn-based gevechten en gaat voluit voor een snel actie-systeem. Een nachtmerrie voor de puristen onder ons, maar als je dat accepteert en de game neemt zoals hij is, dan is de combat werkelijk hemels. We bespraken de basisprincipes al in onze preview, maar nu we de volledige game gespeeld hebben, hebben we een completer beeld gekregen. Aan de basis liggen zwaardslagen, magische aanvallen, snelle counters én Eikonische vaardigheden die je op het gepaste moment afwisselend moet inzetten voor maximale schade. Er komt hier wel enige graad van ‘button mashing’ bij kijken, maar uiteindelijk zal je toch wel moeten trainen en je vaardigheden optimaal moeten gebruiken om bepaalde gevechten te overleven.

Clive speelt door het verhaal heen de vaardigheden vrij van tien Eikons, die elk hun eigen speelstijl hebben. Je kan tegelijk maximaal drie Eikons uitrusten en met een simpele druk op de knop wisselen tussen deze drie. Dit klinkt misschien wat limiterend, maar dat is het niet: door punten te investeren in specifieke vaardigheden, kan je deze uiteindelijk inzetten bij eender welke Eikon en op deze manier zijn de (combo)mogelijkheden enorm uitgebreid. Zo kan je, bijvoorbeeld, een vijand naar je toetrekken met de klauwen van Garuda, vervolgens een salvo aan vuisten afvuren met de kracht van Titan om te eindigen met een sneeuwstorm van Shiva. Het is enorm leuk om hiermee te experimenteren en het houdt de combat fris en gevarieerd. Gevechten zijn snel, dynamisch, spannend, spectaculair en bovenal enorm verslavend.

Nu we het over spektakel hebben, moeten we ook de baasgevechten benoemen. Zoals het een Final Fantasy-game betaamt, zijn deze veelvuldig aanwezig én ze behoren ook tot de hoogtepunten van het spel. Sommige (tussen)bazen spreken voor zichzelf: een sterke vijand met nieuwe vechtpatronen waarbij je je vaardigheden tot het uiterste zal moeten testen om als overwinnaar uit de bus te komen. Voor enkele andere bazen zijn de makers echter helemaal ‘all-out’ gegaan en het spektakel spat gewoon van je scherm af. Bereid je voor op gigantische schermvullende monsters die de ene na de andere levensgevaarlijke aanval op je afvuren. Je zal goed je best moeten doen om je kopje boven water te houden, maar de voldoening achteraf is het meer dan waard. Wordt het je wat te moeilijk? Geen nood, want er zijn moeilijkheidsgraden en specifieke in-game accessoires die het jou makkelijker kunnen maken indien je dat wenst.

Valisthea: uw ideale vakantiebestemming

We benoemden het al in onze preview, maar de wereld van Final Fantasy XVI is beeldschoon om naar te kijken en een waar plezier om in rond te struinen. Alhoewel Valisthea dan wel heel weide landschappen biedt, hebben we hier echter niet met een openwereldgame te maken: de meeste levels die je doorloopt zijn namelijk vrij lineair van aard (met wat schatkisten die her en der in hoekjes verstopt liggen). Sommige gebieden zijn dan wat meer open en deze kan je achteraf (via de wereldmap) opnieuw bezoeken om extra activiteiten in te doen: zijmissies, jagen op monsters, schatkisten zoeken en praten met personages. Als je alle content wilt verkennen, zal je ongeveer zo’n 70 uur bezig zijn, dus er is zeker voldoende te beleven.

Je hebt ook een centrale hub, ‘The Hideout’, van waaruit je telkens vertrekt. Ook hier is er heel wat te doen: je voorraden aanvullen, het smeden van nieuwe wapens en uitrusting én nog meer zijmissies. We merkten bij deze missies eenzelfde patroon op als bij het hoofdverhaal: in het begin zijn deze wat ‘basis’, maar deze basis wordt goed gebruikt om later in het spel goed uitgewerkte verhaallijnen te brengen. Vaak krijg je ook heel nuttige beloningen zoals een vergrote inventaris voor je potions, de mogelijkheid om op chocobo’s te rijden, nieuwe wapens en meer. Ze zijn dus, met andere woorden, je tijd zeker waard!

Een concert van klanken en kleuren

Ook op audiotechnisch vlak valt er over Final Fantasy XVI veel te zeggen. Wat visuals betreft, heb je de keuze uit twee modi: graphics (4K-resolutie met 30 fps) en performance (2K-resolutie met een doelwit van 60 fps). Die laatste vormt echter een klein minpuntje: het moge duidelijk zijn dat 60 fps slechts een doel is en dat doel wordt niet altijd bereikt. Geen verrassing overigens, want de prachtige omgevingen en kleurrijke animaties zijn enorm gedetailleerd en zorgen hierdoor wel eens voor framedrops. De framerate zakt veelal bij QTE’s of bepaalde animaties tijdens gevechten en bij het inlopen van een nieuw gebied, maar hierbij willen we wel een voetnoot maken: de drops waren nooit zo storend dat het spel onspeelbaar werd. We hebben tijdens gevechten hierdoor ook nooit negatieve gevolgen ervaren. De graphics modus houdt dan wel een stabiele 30fps aan.

Ten slotte willen we het nog even over het geluid hebben. Zeggen dat een Final Fantasy-game een goede soundtrack heeft, voelt een beetje aan als een open deur intrappen… maar toch zullen we even de grootste lofzang afsteken voor componist Masayoshi Soken die hier prachtig werk aflevert. Epische (kerk)gezangen, feeërieke fantasydeuntjes, klassieke stukken en zelfs techno: u noemt het maar! Wij konden ook onze glimlach niet verbergen bij het horen van enkele nieuwe iteraties van klassieke Final Fantasy-tunes. Daarnaast is ook de voice-acting geslaagd: je hebt de keuze uit meerdere talen, waaronder Engels en Japans. Het Engels is echter de ‘basistaal’, waardoor de ondertiteling en lip sync hierop gebaseerd zijn. Dit kan voor sommigen een minpuntje zijn, maar wij waren enorm onder de indruk van zowel de Engelse als de Japanse stemmen en erg storend was de lip sync niet.