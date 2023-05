Preview | Final Fantasy XVI – Het is inmiddels alweer meer dan zes jaar geleden sinds de laatste mainline release in de Final Fantasy franchise. Final Fantasy XV was een game die kritisch prima werd ontvangen, maar voor verdeeldheid zorgde onder fans. Het was immers de allereerste genummerde Final Fantasy die actie-combat volop omarmde. Nu staan we aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk voor de franchise met Final Fantasy XVI, dat net als het deel ervoor een actie-combat systeem heeft en zowel oude fans als nieuwkomers wil verwelkomen. Wij mochten recent zo’n vijf uur lang aan de slag met verschillende segmenten van de aankomende RPG en hebben een goed beeld kunnen krijgen van wat we met de release op 22 juni kunnen verwachten.

De wereld van Valisthea

In Final Fantasy XVI zul je in de schoenen stappen van hoofdpersonage Clive Rosfield, de oudste zoon van de aartshertog van Rosaria en de broer van Joshua, wie de dominant van de Eikon (de naam van de ‘Summons’ in de game) Phoenix is. Je zult Clive volgen tijdens verschillende periodes in zijn leven: zijn tienerjaren, twintigerjaren én dertigerjaren. In de preview konden we controle nemen over Clive tijdens zijn eerste twee levensfases en hem zien groeien van een jonge, ijverige knaap met een immens plichtsgevoel tot een doorgewinterde strijder die uit is op wraak. Dit doel brengt je naar diverse plekken in de wereld van Valisthea die er elk daadwerkelijk prachtig uitzien.

Final Fantasy XVI is geen openwereldgame zoals diens voorganger dat ook was. De producer van Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, vergeleek de benadering van het level design met God of War: Ragnarok. Die vergelijking zagen wij in onze weliswaar beperkte tijd met het spel nog niet helemaal, maar het is wel de game die er misschien het dichtste bij ligt. Het spel bestaat uit op zichzelf staande lineaire gebieden die gevarieerde omgevingen en atmosferen met zich meebrengen. Zo gingen we bijvoorbeeld het ene moment op jacht naar vijandige kobolden door het drab in een donker moeras en waren we het andere moment te vinden in een zonovergoten groen woud met prachtige vergezichten. Naast deze gebieden zijn er ook ‘open-field’ gebieden die meer weg hebben van een open wereld, al zij het op een veel kleinere schaal. In deze open-field gebieden kun je op ontdekking gaan, dorpjes bezoeken, side quests accepteren en vechten op de vlakte met vijanden en zelfs de geliefde Chocobo’s, iets dat ondergetekende met heel veel spijt en verdriet heeft gedaan.

Die prachtige omgevingen moeten we eigenlijk in één adem noemen met de graphics, want als Final Fantasy XVI één ding is, dan is het wel beeldschoon. Dit is dan ook één van de dingen die je al merkt voordat je überhaupt de controle neemt over je personage. De personages, omgevingen en special effects zijn zowel binnen als buiten cutscènes – die naadloos in elkaar overlopen – extreem gedetailleerd. Tijdens één van de segmenten renden we door een kale woestenij terwijl de twee gigantische Eikons Shiva en Titan het met elkaar uitvochten. De ijspegels vlogen in het rond en pilaren van aarde schoten omhoog met elke stomp; een waar spektakel voor het oog zonder enige performance issues. Tegenwoordig zijn bijna alle Triple-A games wel mooi te noemen, maar het lijkt erop dat Final Fantasy XVI tot de hoogste echelons zal doordringen wanneer het op de grafische kwaliteit aankomt.

Snel en vloeiend

Dat het spel er goed uitziet is natuurlijk mooi meegenomen, maar uiteindelijk draait het toch om hoe het spel speelt. Final Fantasy experimenteert elke keer weer met gevechtssystemen en dat is ditmaal niet anders. De game heeft een actie-combat systeem en om dit systeem te designen hebben ze niemand minder dan Ryota Suzuki aan het roer gezet. Suzuki heeft ook als designer gewerkt aan de combat van Devil May Cry 5 en die vergelijking is ook al snel gemaakt. De combat in Final Fantasy XVI is snel en vloeiend. Je kunt met een druk op de knop gemakkelijk aanvallen ontwijken, blokkeren en counteren, mits je de timing onder de knie hebt, om vervolgens een combo in elkaar te flansen met zwaardaanvallen, magie en diverse vaardigheden. Dit kan vooral door de verschillende vechtstijlen die elke Eikon met zich meebrengt een hele diepe en gevarieerde ervaring opleveren.

Één van die vaardigheden is je Eikonic Feat, een move die gemapt staat op rondje. Deze move evenals je magie zijn afhankelijk van de Eikon die je gebruikt, zo kun je met Phoenix vuurmagie gebruiken en een vurige dash aanval uitvoeren, en met Garuda Aero op vijanden afvuren nadat je ze mee de lucht in hebt genomen met je Feat. Final Fantasy XVI doet volledig weg met het MP-systeem, een grote verandering vergeleken met verleden Final Fantasy-games, maar een logische beslissing gezien de actie-combat. Er is ook een systeem dat vergelijkbaar is met het stagger systeem van Final Fantasy VII Remake. Wanneer je vijanden herhaaldelijk aanvalt kunnen ze tijdelijk tot wankelen worden gebracht en kun je meer schade veroorzaken.

In de demo hebben we ook een Eikon gevecht kunnen ervaren, waarin Phoenix het tegen Ifrit opnam. Dit gevecht speelde zich af als een soort on-rails shooter waarin je vuurballen moest afvuren op je vijand terwijl je aanvallen ontweek. Deze Eikon gevechten bieden kans om extra variatie in de gameplay te brengen, al hopen we wel dat de resterende gevechten tussen de gigantische Eikons een actievere participatie vereisen, want dit gevecht wist vooral grafisch en cinematisch hoge ogen te gooien. Tijdens deze Eikon gevechten en eveneens in baasgevechten zul je soms cinematische aanvallen en verdedigingen kunnen uitvoeren door middel van een quicktime-event. De angst was er dat dit de gevechten zou vertragen en minder immersief zou maken. Gelukkig is dit totaal niet het geval en voegt het juist de splendeur toe dat een baasgevecht behoeft.

Items hamsteren is verleden tijd

De meeste standaard RPG-elementen en systemen zijn terug te vinden in deze game. Je gaat als vanouds levels omhoog waarmee je punten verkrijgt om vaardigheden te ontgrendelen en versterken. Je kunt zelf wapens craften, upgraden en natuurlijk gebruiken, dat naast een verandering van je stats ook een visueel effect heeft. Items zet je op een shortcut op je d-pad en kun je vervolgens tijdens gevechten gebruiken, denk aan potions, maar ook nieuwe toevoegingen zoals tonics die je aanvalskracht of verdediging tijdelijk verhogen. Een verandering waar fans vast aan zullen moeten wennen is het feit dat je niet meer items kunt hamsteren, zo kun je maar maximaal vier potions in je inventory hebben.

Samen sta je sterk

Net zoals in eerdere games zul je in Final Fantasy XVI soms over een party beschikken. Je wordt bijgestaan door je trouwe wolf Torgal die je commando’s kunt geven. Dit doe je door van je items te veranderen naar Torgals commando’s met d-pad links. Je kunt Torgal ook automatisch laten vechten door jezelf uit te rusten met een bepaalde accessoire. Naast Torgal zul je ook nog door anderen worden ondersteund zoals de Dominant van Ramuh, Cidolphus. In tegenstelling tot veel andere Final Fantasy-games zul je ditmaal niet ook andere personages kunnen besturen, dat lijkt ditmaal écht alleen gelimiteerd tot het hoofdpersonage Clive.

Het begin van een avontuur

Wat voor mij vaak het belangrijkste is in een Final Fantasy-game is het verhaal. Helaas mogen we geen inhoudelijke dingen delen, maar het verhaal tot nu heeft een goede indruk achtergelaten. De terugkeer naar een traditionelere middeleeuwse fantasy setting is welkom en de inspiratie door media zoals Game of Thrones is duidelijk. Daar heeft het ook vast de hogere leeftijdsrating aan te danken, de scheldwoorden vliegen namelijk in het rond en de seksuele spanning tussen personages is te merken. De dialoog van personages is goed geschreven en de relatie tussen personages was altijd duidelijk dankzij de Active Time Lore functie, een menu waarin je gemakkelijk over personages en de verhoudingen tussen elkaar kunt lezen.

Voorlopige conclusie

Als de volledige release de kwaliteit van wat wij hebben ervaren vasthoudt dan belooft Final Fantasy XVI een must-have te worden. De setting, gameplay en het verhaal beloven een wijder publiek te kunnen boeien zonder de huidige fans te verzaken, waarmee Square eindelijk zijn doel om het Final Fantasy IP nog verder te doen groeien zou kunnen behalen. Voor fans en gamers die nog weinig tot geen ervaring hebben met Final Fantasy is er ook goed nieuws, vóór de release op 22 juni zal er namelijk een demo beschikbaar worden gesteld waarin je (ongeveer) de eerste twee uur van het spel kunt ervaren.