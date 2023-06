De Final Fantasy-reeks is een van de meest populaire RPG-series aller tijden. Dat er nog steeds veel gamers uitkijken naar een nieuw deel in de reeks, blijkt wel uit de verkoopcijfers van Final Fantasy XVI.

Het nieuwste avontuur in de franchise is binnen een week na de release al meer dan 3 miljoen keer verkocht, zo meldt het officiële Twitter-account van de game. De actie-RPG is alleen uitgebracht voor de PlayStation 5, dus dit aantal is erg indrukwekkend te noemen.

Het is echter niet het snelst verkopende deel in de serie ooit. Die eer gaat naar Final Fantasy XV, waarvan er op de dag van de release 5 miljoen exemplaren werden verscheept. Het moet echter worden opgemerkt dat dit deel beschikbaar was voor twee platforms.