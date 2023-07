Square Enix heeft bekendgemaakt dat games in de Final Fantasy franchise nu wereldwijd in totaal meer dan 180 miljoen keer verkocht zijn sinds de release van de allereerste Final Fantasy in 1987.

In maart 2022 stond de teller nog op 173 miljoen, sindsdien zijn er echter een aantal nieuwe releases geweest in de franchise zoals Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy XVI, Theatrhythm en de Pixel Remasters van Final Fantasy I tot en met VI.

Met Final Fantasy XVI die pas net uit is, zal het aantal ongetwijfeld nog redelijk gaan toenemen de komende tijd.