343 Industries heeft als laatste Halo: Infinite afgeleverd en sindsdien werkt men hard aan de ondersteuning in de vorm van nieuwe modi en seizoenen waar spelers zich in kunnen verdiepen. De ontwikkelaar is echter hun vorige titel – Halo: The Master Chief Collection – niet vergeten en komt ook voor die game met een nieuwe update.

De grootste verandering zit hem in de Firefight modus. Vanaf vandaag is het namelijk mogelijk Firefight matches te joinen die al bezig zijn en dit geldt voor zowel public als custom games. Daarbij wordt het spelersaantal in diezelfde modus verhoogd naar maximaal acht spelers. Dit is vooralsnog wel alleen mogelijk in custom Firefight matches.

Ten slotte wordt de Theater mode uitgebreid met de campagne van Halo 4 en de Spartan Ops modi, en Escalation Slayer komt naar Halo 3. Deze modus was al beschikbaar in andere games van The Master Chief Collection, maar komt nu dus ook naar de legendarische game uit 2007.

Er wordt nog veel meer aangepakt, daarvoor kun je deze blogpost van 343 Industries er nog even rustig bij pakken.