Je zou denken dat de komst van Halo Infinite ervoor zorgt dat er door de ontwikkelaar niet meer wordt omgekeken naar Halo: The Master Chief Collection, maar niets is minder waar. Er is een nieuwe update beschikbaar voor de bundel games, die niet alleen maar problemen oplost.

Er wordt een ware waslijst aan problemen opgelost dankzij de nieuwe update voor Halo: The Master Chief Collection. Dit is echter niet het enige: er wordt ook cross-play coöp toegevoegd. Het gaat alleen wel om een experiment van 343 Industries en daarom is deze feature alleen te gebruiken voor Halo 3 en ODST. De ontwikkelaar wil graag weten hoe dit bevalt en wie weet krijgen uiteindelijk alle delen cross-play coöp.

Verder is met de update ook de modus Floodfight toegevoegd, zoals al eerder vermoed werd. Deze modus voegt de Flood toe aan de bekende Firefight modus uit Halo 3: ODST.

De volledige lijst van wat de nieuwe update voor Halo: The Master Chief Collection met zich meebrengt kan je hier bekijken.