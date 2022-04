Vorig jaar liet 343 Industries een selecte groep gamers een geheimzinnige nieuwe gamemode voor Halo: The Master Chief Collection testen. Deze modus bleek Flood Firefight te zijn. Dit is de Firefight modus die we kennen uit Halo 3: ODST en Halo Reach, maar dan met een kleine twist.

In plaats van tegen de Covenant, neem je het in Flood Firefight vanzelfsprekend op tegen de Flood. Dit moet ervoor zorgen dat deze variant van Firefight heel anders aanvoelt dan de reguliere, gezien de Flood een heel ander soort tegenstander is dan de Covenant. Het officiële Halo Twitteraccount plaatste onderstaand bericht, wat erop duidt dat de modus binnenkort mogelijk toegevoegd gaat worden aan Halo: The Master Chief Collection.