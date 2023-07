Ubisoft werkt aan een flinke reeks Assassin’s Creed-games, waarvan Assassin’s Creed: Mirage de eerstvolgende is. Een van de toekomstige games staat nu nog bekend als Codename Red, die zich in Japan zal afspelen. Wanneer de game precies moet uitkomen heeft Ubisoft niet gecommuniceerd, maar nu hebben we wel een release window gekregen: 2024.

Arisa Lagunzad is bij Ubisoft business development en brand partnership hoofd en zij heeft op LinkedIn een bericht geplaatst over dat ze opzoek zijn naar een partner voor deze titel, die volgens haar ‘volgend jaar’ moet uitkomen, wat dus aangeeft dat de titel voor 2024 gepland staat.

Gezien Ubisoft de release window officieel niet gecommuniceerd heeft lijkt het hier een ‘slip of the tongue’. Een die aansluit bij eerdere berichten, want Insider Gaming wist in februari al te melden dat Ubisoft met deze titel mikt op een release in 2024.

It looks like a few months ago the Business Development and Brand Partnership teams at Ubisoft were looking for sponsorship partners for #AssassinsCreed Codename Red in 2024, which could act as a partial confirmation of the game actually being planned for 2024 at the moment! pic.twitter.com/m7mq2z3Gp5

