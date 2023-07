Met Horizon: Zero Dawn introduceerde Guerrilla Games ons een paar jaar terug tot Aloy, die de protagonist was in een schitterende game. Vorig jaar kreeg die game in de vorm van Horizon: Forbidden West een officieel vervolg en sinds een paar maanden kunnen we aan de slag met Burning Shores en de PlayStation VR2 game Horizon: Call of the Mountain.

We weten dat er een multiplayer game in ontwikkeling is, maar dat blijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn. Jan-Bart van Beek sprak op Develop:Brighton en vertelde hier (via GamesRadar+) dat de ontwikkelaar tegen de 16 plannen heeft liggen waar ze wat mee kunnen doen. Of dat er ook allemaal van gaat komen is niet duidelijk, dat is misschien iets te ambitieus.

Wel voegde hij hier nog aan toe dat de Horizon franchise nog een lange tijd door zal blijven gaan. Met zoveel plannen zullen er ongetwijfeld een flink aantal daadwerkelijk tot iets leiden, dus de liefhebbers van Horizon zullen voorlopig geen klagen hebben.