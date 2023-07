Alan Wake is niet het enige personage waar je de controle over krijgt in Alan Wake 2. Je zal namelijk ook met FBI agent Saga Anderson spelen. Zij maakt gebruik van een mentale werkplaats die zij ‘The Mind Place’ noemt. Deze plek wordt getoond in een nieuwe video.

In The Mind Place kan Anderson al haar bewijsstukken zien en in hoeverre de zaak vordert. Je kan deze plek te allen tijde bezoeken met een simpele druk op de knop. Hoe deze plek eruitziet kan je in de onderstaande video bekijken.