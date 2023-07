Ontwikkelaar Milestone is inmiddels bekend van alle motorrace games die ze reeds hebben uitgebracht en binnenkort staat er weer eentje op het programma, namelijk RIDE 5. Pakweg twee maanden geleden zagen we een lange gameplay trailer, waarin RIDE 5 al volop schitterde en de releasedatum komt steeds dichterbij. Wie nog niet overtuigd is om RIDE 5 aan te schaffen en graag wil weten wat hen te wachten staat, kan zich tegoed doen aan deze nieuwe trailer.

In deze trailer worden veel aspecten van de game getoond. Zo krijgen we allereerst een blik op de vele motoren voorgeschoteld en ook zien we hoe gedetailleerd de onderdelen van de motoren eruitzien. Verder wordt er meer uitgelegd over de opties om je motoren aan te passen en wordt het nieuwe dynamische weersysteem ook uitgebreid getoond. Hieronder kan je de trailer bekijken.

RIDE 5 verschijnt volgende maand op 24 augustus voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.