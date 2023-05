Ongeveer een maand geleden werd RIDE 5 aangekondigd, het nieuwste deel in de bekende franchise van realistische motorracegames. Bij de aankondiging kregen we enkel een korte teaser te zien, maar nu is er ook een langere trailer gedropt vol gameplay.

We zien enkele moto’s de revue passeren op verschillende circuits. RIDE 5 probeert hierin, net zoals zijn voorgangers, zo realistisch mogelijk te zijn en ook dit nieuwe deel lijkt hierin te slagen. Bekijk de nieuwe beelden hieronder.

We moeten niet bijster lang meer wachten vooraleer we op onze moto’s kunnen kruipen, want RIDE 5 verschijnt al op 24 augustus voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.