Review | RIDE 5 – Drie jaar geleden verscheen er met RIDE 4 een zeer solide racer op de markt en om op dat succes verder te bouwen, komt Milestone nu met RIDE 5. De RIDE-serie is zowat de tegenhanger van Gran Turismo, maar dan op twee wielen in plaats van vier. De franchise biedt een grote hoeveelheid motoren en veel realisme, al durfde dat laatste soms nogal eens ten koste te gaan van de fun-factor. Wij trokken onze virtuele handschoenen aan en hebben onze helm opgezet om in RIDE 5 te duiken. Is deze nieuwe iteratie het waard om aan te schaffen, of laat je hem beter links liggen?

Weer op pad

In RIDE 5 kan je weer op heel wat verschillende manieren van het motorracen genieten. Natuurlijk kent de game de bekende modi, zoals losse races, time trials en de carrièremodus. Wat de multiplayer betreft, is er niet zoveel nieuws te bespeuren afgezien van de herintroductie van de split-screen optie. Dat deze terugkeert, kunnen we natuurlijk alleen maar positief onthalen, aangezien er niets leuker is dan je vrienden het stof te zien bijten. De meeste tijd spendeerden we echter in de carrièremodus. Hierin werk je je zoals gewoonlijk weer op van een rookie naar één van de beste rijders ter wereld. Tijdens je klim op de wereldranglijst, kom je tien verschillende rivalen tegen, die iets meer aangekleed zijn dan je reguliere tegenstanders. Zij komen ook naar voren in de korte cutscènes die zich voor bepaalde races afspelen. Tegen deze rivalen neem je het ook op in een 1v1 om te kijken wie de beste rijder is van jullie beide.

Voor de rest doorloop je de reguliere races en time trials, en speel je gaandeweg nieuwe motoren vrij. Deze motoren speel je niet alleen vrij, je kan ze ook aanschaffen met de credits die je in-game kan verzamelen. Bij elke aankoop krijg je weer een speciale korte cutscène te zien van de motor die je aangeschaft hebt, en daarin zie je de liefde die de makers hebben voor de machines op twee wielen. De game bevat meer dan 200 motoren en je zal hiermee over 35 circuits kunnen scheuren, die allemaal mooi in beeld worden gebracht. Toch zijn het de motoren die er het meeste uitspringen. De game is gemaakt voor current-gen systemen en dit kan je duidelijk zien, omdat alles scherper in beeld wordt gebracht. Ook kent het meer details dan z’n voorganger. Wat er grafisch gezien jammer genoeg minder uitspringt, is het gezicht van je personage onder de helm. Schoonheid zit natuurlijk vanbinnen, maar toch zijn deze gezichten allesbehalve moeders mooiste. Gelukkig heb je voor het merendeel van de tijd wel een helm op.

Lekker shoppen en rijden

Mocht je bekend zijn met de motorracegames van Milestone, dan weet je eigenlijk ook al wat je van de customization opties mag verwachten. Een hele hoop verschillende helmen, pakken, handschoenen en laarzen van verschillende merken zijn beschikbaar om je rijder mee uit te dossen en je verdient credits genoeg om je rijder aan te kleden zoals jij dat wilt. Verder is er ook een livery editor aanwezig die je herkent uit de andere racegames die Milestone aan de man gebracht heeft. Hiermee pas je niet alleen je bikes aan, maar ook je helm, pak en stickers. Natuurlijk kan je ook sleutelen aan de motoren zelf, om zo net dat tikkeltje sneller te zijn dan je rivalen. Aan opties geen gebrek dus, je zal naar hartenlust je motor kunnen upgraden, instellingen aan kunnen passen alsook de look van je rijder kunnen veranderen.

Waar het in de RIDE-franchise echter om draait, is het rijden met motoren. Dat is nu net iets waar Milestone opnieuw een stap vooruit in heeft gezet. Een belangrijk aspect in het motorrijden is het verplaatsen van je gewicht op de machine om bochten beter aan te kunnen snijden en om je snelheid in de bocht te kunnen bewaren zonder onderuit te gaan. Dit keer voelt dit anders voor elk type motor. Dit zorgt ervoor dat sommige lichtere motoren heel wendbaar aanvoelen, terwijl je bij andere motoren het gevoel hebt dat je met een olietanker onderweg bent. Dit heeft als gevolg dat motoren zeer verschillend aanvoelen en dat het leuk blijft om te ontdekken hoe je nieuwe motor zal gaan op de baan.

Kamikaze

Zo goed als het rijden met de motor voelt, zo zwak vinden we de AI. Je kan dit jaar niet alleen hun moeilijkheidsgraad aanpassen, maar ook hun mate van agressie. Allemaal goed en wel, maar wij kregen het gevoel dat de tegenstanders blinder zijn dan hun voorgangers in RIDE 4 of hun tegenhangers in MotoGP 23. Het aantal keren dat ze blind op je in rammen was bij ons hoger dan we gewend zijn en dat is wel jammer, want dat doet toch wat af van het racen. Het meeste plezier beleef je in de time trials of wanneer je in een race de kop pakt en je de bochten lekker aaneen kan rijgen zonder de hele tijd te moeten opletten dat je niet van achteren gebeukt wordt. Hopelijk verschijnt er binnenkort een patch die dit aanpakt.

Verder steekt een probleem uit de vorige game ook nu weer de kop op: de ideale lijn die je rempunten toont, ligt regelmatig verkeerd en we raden aan om deze alleen te gebruiken als indicatie dan wel als aanduiding van waar je moet beginnen te remmen. Staar je er in ieder geval niet blind op. De ene keer schoten we verder door terwijl we de andere keer in de remzone gas bij moesten geven omdat we anders niet tot aan de bocht geraakten. Met andere woorden: het rijden met de motoren voelt verschillend en fantastisch, alleen de zaken die het racen aangaan, schieten voorlopig nog wat tekort. Kortom, je moet redelijk defensief rijden indien je niet van je motor geflikkerd wil worden door de AI, die maar eens graag wat lak met je uitwisselt. Natuurlijk moet je ook voorzichtig blijven indien je de remindicator gebruikt, vandaar raden we aan om zelf rempunten uit te zoeken.

Idyllische plaatjes

Grafisch zet de game natuurlijk een stap vooruit en zoals eerder aangehaald, hebben we het dan vooral over de motoren en de circuits. Dit is echter niet alles, want ook het dynamische weer heeft wat liefde ontvangen. Zo zijn wolken nu op zichzelf 3D-entiteiten die een invloed hebben op de weerkaatsing van het licht. Deze wolken veranderen tijdens de race van vorm en van dichtheid, wat soms voor hele mooie plaatjes zorgt. De game rijdt ook soepel op 60fps in 4K waarbij wij geen noemenswaardige issues zijn tegengekomen. Tot slot zit het met de audio ook wel snor: de menu’s beschikken over lekker rustige deuntjes, terwijl de motoren op de circuits heerlijk brullen. Om af te sluiten kunnen we met veel enthousiasme melden dat Milestone heeft geluisterd naar ons commentaar bij MotoGP22, want onze cinematische vakantiekiekjes voor de race zijn terug! Zoals je in de review van die game al kon lezen vonden we het ontbreken van introductiefilmpjes voordat een race van start gaat een gemis. Dit is wel aanwezig in deze game, wat het net wat sfeervoller maakt.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.