RIDE 4 kwam in 2020 voor de vorige generatie consoles en de pc uit en kreeg later een current-gen update. Milestone heeft nu RIDE 5 aangekondigd en die zal de PlayStation 4 en Xbox One overslaan.

Nu de ontwikkelaar zich puur op de meest krachtige consoles kan richten, zal RIDE 5 er realistischer uitzien dan ooit tevoren. Tevens zullen de physics op alle vlakken worden verbeterd.

Het vijfde deel in de motorrace serie bevat onder andere een volledige carrièremodus en split-screen lokale multiplayer. Het spel zal ook cross-play ondersteunen.

RIDE 5 zal vanaf 24 augustus 2023 in de (digitale) winkels te vinden zijn. De eerste trailer is ook al vrijgegeven en die check je hieronder.