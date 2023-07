Sony maakte vorige week bekend welke titels zouden worden toegevoegd aan PlayStation Plus Extra en Premium met ingang van vandaag. Het betreft een aardige reeks van games, waaronder een aantal titels die absoluut de moeite waard zijn.

In het kader van de Twisted Metal tv-serie die later deze maand beschikbaar zal zijn via Peacock en andere streamingdiensten, worden de eerste twee delen ook toegevoegd. Gezien we nu een week verder zijn bij dezen de heads-up dat de titels beschikbaar zijn om te downloaden en spelen.

PlayStation Plus Extra/Premium

It Takes Two (PS4|PS5)

Sniper Elite 5 (PS4|PS5)

Snowrunner (PS4|PS5)

World War Z (PS4|PS5)

The Ascent (PS4|PS5)

Undertale (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (PS4)

Melty Blood: Type Lumina (PS4)

Dysmantle (PS4|PS5)

Circus Electrique (PS4)

Dynasty Warriors 9 (PS4)

Samurai Warriors 5 (PS4)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (PS4|PS5)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R (PS4|PS5)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

PlayStation Plus Premium