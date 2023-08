Na een wat rustige maand juli, gaan we richting het najaar en dat betekent dat er natuurlijk weer meer en meer games uitkomen. Deze maand ziet er alvast goed uit met nieuwe titels als Immortals of Aveum, RIDE 5 en natuurlijk Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Zoals elke andere maand hebben we de aanstaande, bevestigde releases bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet. Vergeet zeker niet even te kijken in de digitale shops van de platformhouders voor wat er nog meer uitkomt, aangezien er ook nog diverse wat kleinere titels op het programma staan.

De grootste releases van augustus tref je hieronder.

Week van 4 augustus

Baldur’s Gate 3 (Pc)

Week van 11 augustus

Atlas Fallen (PS5/XSX/Pc)

Week van 18 augustus

Moving Out 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (PS5/XSX/Pc)

Madden NFL 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

The Texas Chain Saw Massacre (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Everspace 2 (PS5/XSX)

Week van 25 augustus

Smurfs Kart (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Immortals of Aveum (PS5/XSX/Pc)

Fort Solis (PS5/Pc)

RIDE 5 (PS5/XSX/Pc)

Blasphemous II (PS5/XSX/Switch/Pc)

Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 1 september

Sea of Stars (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Heb je nog games op je lijstje staan die je deze maand gaat halen? Laat het hieronder weten.