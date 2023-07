Rockstar Games doet het deze zomer na de grotere Mercenaries update van laatst rustig aan met de wekelijkse updates voor Grand Theft Auto Online. De laatste update richt zich namelijk vooral op extra beloningen bij deelname aan allerlei nieuwe activiteiten.

Qua nieuwigheden valt er gelukkig ook het een en ander te bespeuren, zo is de Penaud La Coureuse (sportwagen) nu verkrijgbaar bij Legendary Motorsport. Meer milieubewust? Dan is de elektrische mountainbike wellicht een interessante keuze. Die kan je aanschaffen bij Pedal and Metal Cycles.

Alle andere hoogtepunten van de wekelijkse update hieronder op een rijtje:

Nieuwe Junk Energy Time Trials met de Inductor

Driedubbele GTA$ en RP voor Hotring Circuit Races, Special Vehicle Stunt Races, Open Wheel Races en Community Series

Driedubbele GTA$, LS Car Meet Rep en RP voor Street Races en Pursuit Races

De Dark Manor Racing Suit kun je tot en met 2 augustus verdienen door 1 keer te winnen in een Open Wheel Race, een Hotring Circuit Race en een LS Street Race van Rockstar.

Nieuwe aanwinsten voor de Community Series

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: De Pfister Astron Custom

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen de Terminal en de Chiliad Mountain State Wilderness.

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Vulcar Warrener HKR

LS Car Meet Test Rides: De Obey Tailgater S (sedan) met scifi-livery, Bravado Verlierer (sportwagen) en Pfister 811 (supercar, 40% korting)

Te winnen in de LS Car Meet: De Albany V-STR (sportwagen) als je vier dagen op rij in de top 2 van LS Car Meet Races eindigt

Qua kortingen zijn diverse voertuigen in de aanbieding en het is ook interessant om te investeren in de Auto Shop. De zaken die hiermee gemoeid zijn schaf je nu met een prijsreductie van 40% aan. Als je een bezoekje brengt aan de Gun Van, dan kun je momenteel de Tactical SMG en Carbine Rifle met 50% korting kopen. De Railgun kent 25% korting, al is die deal alleen voor GTA+-abonnees.

De voertuigen die in de aanbieding zijn, hieronder op een rijtje:

Auto Shop-eigendommen – 40% korting

Mammoth Avenger (vliegtuig) – 30% korting

Ocelot Lynx (sportwagen) – 40% korting

Pfister 811 (supercar) – 40% korting

Vapid Dominator ASP (musclecar) – 30% korting

Ocelot R88 (open-wheel) – 30% korting

Declasse DR1 (open-wheel) – 30% korting

Ocelot Pariah (sportwagen) – 30% korting

Grotti Itali GTO (sportwagen) – 30% korting

Pegassi Torero XO (supercar) – 30% karting

GTA+-leden kunnen tot en met 16 augustus profiteren van een brede keuze aan beloningen, bonussen en andere voordelen, zoals: gratis Penaud La Coureuse en Penaud Rally-livery, gratis Santo Capra x Manor Suit Jacket en Pants, Anodized Lime Pearl Chameleon Wheel Paint, 1,5x GTA$ en RP voor Land, Air, Open Wheel en Stunt Races, alsook voor Junk Energy Time Trials.

Tot slot krijgen leden 50% korting op de ombouw bij Hao’s Special Works en maandelijks een bonus van GTA$ 500.000,-.