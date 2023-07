Vorige week kondigde Antstream aan dat het zijn cloud-based retro game streaming dienst op Xbox beschikbaar zou stellen. De dienst genaamd Antstream Arcade is sinds afgelopen vrijdag beschikbaar op Xbox-consoles en het blijkt nu dat naast twee eerder aangekondigde PS1-games er in de toekomst nog meer PS1-games beschikbaar zullen zijn via het platform.

Tijdens de Anstream Connect livestream teasede het bedrijf games zoals Worms, Glover en MDK. Antstream kan nog geen specifieke datum delen voor wanneer de games beschikbaar zullen zijn via het platform, maar laat weten de games toe te voegen zodra features zoals online leaderboards en uitdagingen zijn geïntegreerd. Het bedrijf claimt dat een “immens groot aantal” PS1-games naar de service zal komen. Welke dit precies zullen zijn is nog even afwachten.

Antstream Arcade is beschikbaar via Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Android telefoons en -tablets.