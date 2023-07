Volgend jaar kunnen fans van Star Wars aan de slag gaan met Star Wars Outlaws, een openwereldgame in het universum ver, ver hier vandaan. We kregen sinds de aankondiging al wat info over de game en nu heeft IGN regisseur Julian Gerighty geïnterviewd en hieruit leren we opnieuw wat zaken bij.

Zo weten we nu dat we in Star Wars Outlaws het aan de stok zullen krijgen met een oude bekende: Jabba the Hutt. Jazeker, je zal naar Tatooine kunnen reizen én je zal kunnen werken voor deze blubberige ‘influencer’. Je kan braaf zijn en Jabba helpen… maar tegelijk kan je hem ook een mes in de rug steken en je eigen ding doen. Dit laatste is echter niet zonder gevolgen…

‘We’ll also be spending a lot of time at Jabba’s palace, it sounds like, running missions for the Hutt himself and navigating the criminal underworld he’s at the center of. And yes, it’s possible not just to work for Jabba, but also to betray him – which of course has its own set of consequences.’