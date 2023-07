Capcom heeft op 14 juli de Dino shooter Exoprimal uitgebracht op alle relevante platformen en de game blijkt een succes. De uitgever heeft via Twitter laten weten dat er inmiddels meer dan 1 miljoen spelers zijn die de game hebben opgestart.

Wat ongetwijfeld helpt is dat Exoprimal vanaf de release bij Xbox Game Pass inbegrepen zit, waardoor iedereen met een abonnement de game kan spelen. Hoe dan ook, om het succes te vieren heeft Capcom aangekondigd dat er een gratis skin beschikbaar gesteld zal worden vanaf 16 augustus.

Deze skin is voor iedereen gratis als bedankje voor de support van Exoprimal. Hoe de skin eruitziet, zie de afbeelding hierboven. Heb jij Exoprimal al gespeeld? Binnenkort delen we onze bevindingen met de game in de review hier op PlaySense.