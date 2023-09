Zoals je eerder dit jaar in onze Exoprimal review kon lezen heeft Capcoms coöp shooter last van een gebrek aan veel content. Daar hoopt Capcom met het tweede seizoen van Exoprimal, dat op 18 oktober van start zal gaan, iets aan te doen.

Het nieuwe seizoen brengt nieuwe Street Fighter VI crossover-content, een nieuwe coöp missie die je samen met negen andere spelers kunt spelen, een nieuwe map en nieuwe cosmetica. Zodra we dichterbij de release van het nieuwe seizoen komen zal Capcom meer informatie bekendmaken over wat we precies kunnen verwachten van het nieuwe Exoprimal-seizoen.

Exoprimal is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.