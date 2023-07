Later deze week komt Exoprimal uit, de PvEvP game van Capcom waarin je het op zal nemen tegen hordes van dinosaurussen. In Exoprimal zal je samen met spelers op ieder ander platform kunnen spelen, echter zitten er tijdens de launch nog wat haken en ogen aan die functionaliteit.

Via een tweet maakt de ontwikkelaar bekend dat, alhoewel je vanaf dag 1 samen kunt spelen met mensen op andere platformen, je nog niet samen met je vrienden op andere platformen een party kunt vormen. Het is niet zeker of dit later nog zal worden toegevoegd.

PlayStation spelers kunnen parties vormen met andere PlayStation spelers en Xbox spelers kunnen parties vormen met Xbox en Windows Store spelers. Steam spelers zullen alleen kunnen spelen met andere Steam spelers, wat vooral een breuk zal creëren tussen pc-spelers die het spel via Steam kopen en zij die het via Xbox Game Pass gaan spelen.

Exoprimal is vanaf 14 juli beschikbaar voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Het spel zal vanaf dag één beschikbaar zijn via Game Pass.