Kazunori Yamauchi heeft via Twitter aangekondigd dat Gran Turismo 7 op 7 augustus een nieuwe update ontvangt. Deze update zal vier nieuwe auto’s toevoegen, waarvan je hierboven een silhouet kunt zien.

Natuurlijk duurde het niet lang voordat uitgevogeld werd om welke auto’s het gaat en dat zijn de volgende:

Maserati MC20

1958 Chevrolet Corvette

Toyota Hiace

De vierde auto is de Toyota GR Corolla Morizo Edition. Die zal niet te koop zijn in de game, maar kunnen spelers bemachtigen door deel te nemen aan de 2023 Toyota Gazoo Racing GT Cup die in de game zal plaatsvinden. Althans, de auto is in die race beschikbaar en alle deelnemers zullen de auto op 27 augustus gratis krijgen.

Of de update ook met additionele extra’s komt zoals nieuwe landscapes, cafe menu’s en meer is vooralsnog afwachten. Indien zo, dan horen we daar naar verwachting volgende week meer over.