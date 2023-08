Twee jaar geleden werd Bomb Rush Cyberfunk aangekondigd. De game is hevig geïnspireerd door SEGA’s iconische game Jet Set Radio en komt later deze maand uit op de Nintendo Switch en pc, maar gelukkig voor de andere console gamers is er nu ook een release aangekondigd voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.

De game zal vanaf 1 september beschikbaar zijn op de PlayStation en Xbox, twee weken na de lancering op de Switch en pc. Op alle platformen zul je het spel kunnen aanschaffen voor € 39,99.

Benieuwd naar Bomb Rush Cyberfunk? Dan kun je de nieuwste trailer hieronder bekijken. De Nintendo Switch en pc-versie is vanaf 18 augustus beschikbaar.