Baldur’s Gate 3 is nu officieel verkrijgbaar voor de pc en om de release te vieren heeft Larian Studios een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken en is een mooi, klein stukje tijdverdrijf terwijl je wacht op de download.

Met een totale download van pakweg 125GB zal het immers even duren vooraleer de game binnen is. Helaas was er voor Baldur’s Gate 3 geen pre-load beschikbaar, dus enig geduld is noodzakelijk. Later komt de game nog naar de PlayStation 5, dit zal tegen september zijn.

Aansluitend zal Larian Studios de game nog voor de Xbox Series X|S uitbrengen, maar een releasedatum is daarvoor nog niet gegeven.