Ontwikkelaar SNK heeft aangekondigd dat rollback netcode in september zal worden geïmplementeerd in Samurai Shodown voor alle platformen waarop het spel beschikbaar is behalve Switch.

Danzkij rollback netcode behandelt de server offline inputs van spelers als waarheid en maakt gebaseerd daarop voorspellingen. Dit zal ervoor zorgen dat spelers minder last zullen hebben van vertraging in online gevechten.

Samurai Shodown is nu beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.