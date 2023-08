Recent werd het vervolg op Nickelodeon All-Star Brawl aangekondigd en in dit tweede deel zouden alle personages van de eerste game opnieuw aan bod komen in een nieuw jasje. Natuurlijk krijgen we de personages gedripfeed en nu is het de beurt aan onze ietwat hyperactieve maar oh zo vriendelijke spons: SpongeBob SquarePants.

De onderstaande video toont de moveset waarover de spons zal beschikken en hij is naar eigen zeggen een all-rounder. Momenteel beschikken we nog niet over een releasedatum, maar als we meer informatie hebben, zullen we dat hier delen. Bekijk hieronder de eerste spotlightbeelden van de nieuwe game van GameMill Entertainment, Nickelodeon All-Star Brawl 2 genaamd.