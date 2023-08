Jimmy Neutron was er niet bij in de eerste Nickelodeon All-Star Brawl, maar in het vervolg is hij dan eindelijk wel van de partij. Reden genoeg dus om eens even te kijken naar wat het personage allemaal brengt in Nickelodeon All-Star Brawl 2. Om dit te doen heeft ontwikkelaar GameMill Entertainment een trailer uitgebracht waarin Jimmy zijn snufjes aan het werk zet.

Jimmy zal gebruik kunnen maken van onder andere een broodrooster die raketten af kan vuren, zijn trouwe robothond Flokkert én een armbandlaser. GameMill ziet een defensieve speelstijl voor ogen voor het personage, zijn moves zullen vooral dus helpen met het op afstand houden van vijanden.

Nickelodeon All-Star Brawl is vanaf 7 oktober beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Je kunt de Jimmy Neutron trailer hieronder bekijken.