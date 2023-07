Het gebrek aan goede Super Smash Bros.-alternatieven is nog steeds een dingetje in de gamesindustrie. Daarom doken fans van het platformer-fighter genre massaal op Nickelodeon All-Star Brawl toen de game uitkwam. Het eerste deel was vermakelijk, maar met de onderstaande trailer wordt duidelijk dat Fair Play Labs en Ludosity hebben geleerd van hun eerste game.

Het lijkt erop dat Nickelodeon All-Star Brawl 2 voortborduurt op het succes van het eerste deel en daarbij ook rekening heeft gehouden met de feedback van de spelers. We horen duidelijk de stemmen van de diverse fighters, de game ziet er een stuk beter uit dan het eerste deel én alle personages uit het eerste deel zijn van de partij. Daarnaast voegen zich ook twee nieuwelingen toe aan het roster: Octo en Jimmy Neutron.

Vanzelfsprekend zullen er binnenkort meer aankondigingen volgen met betrekking tot Nickelodeon All-Star Brawl 2. De game staat gepland voor een release op alle relevante platformen op een nader te bepalen datum.