Als PlayStation Plus Premium abonnee heb je naast toegang tot klassieke games ook de mogelijkheid om een variatie van titels gratis uit te proberen, dit via de PlayStation Plus Trials. Er is nu een nieuwe titel aan het aanbod toegevoegd die met name interessant is voor PlayStation VR2 gamers.

De launch game Townsmen VR is namelijk aan het aanbod toegevoegd. Je kunt deze game via de trial voor 1 uur kosteloos uitproberen en als je interesse hebt, kan je hier in de PlayStation Store terecht voor een download. Mocht je niet bekend zijn met de game, hieronder een trailer.