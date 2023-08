De kosmische horror-shooter Quantum Error bereikte onlangs de gouden status en dat betekent dat de game in principe klaar is voor de lancering, hoewel er waarschijnlijk nog aan een day-one patch gewerkt zal worden, zoals dat tegenwoordig nagenoeg de standaard is.

Een andere standaard – eentje waar we wat minder blij mee zijn – zijn microtransacties. Dat is echter iets wat Quantum Error niet zal hebben, zo bevestigde de studio op X, het voormalige Twitter. Daarbij zal er geen platform exclusieve content in de game zitten, hoewel de horror titel in eerste instantie voor de PlayStation 5 zal verschijnen.

Een concrete datum heeft men nog niet gedeeld, hoewel we daar waarschijnlijk niet lang op hoeven te wachten.