Vorige maand kregen we eindelijk te horen wanneer Quantum Error beschikbaar zal zijn voor de PlayStation 5, namelijk op 3 november. Het spel lijkt op andere platformen nog in een twijfelachtige staat te verkeren, maar niets lijkt de release op PlayStation 5 in de weg te staan.

De ontwikkelaar heeft een nieuwe trailer van Quantum Error uitgebracht waarin de verschillende functionaliteiten van de PlayStation 5, zoals haptische feedback, adaptieve triggers en 3D-audio worden getoond. Dit zijn functionaliteiten die je inmiddels mag verwachten bij elke nieuwe game op de PlayStation 5, maar het is toch fijn om ze nog eens benadrukt te zien worden.

Quantum Error is beschikbaar voor de PlayStation 5 vanaf 3 november. De release voor de Xbox Series X|S en pc volgt later. Je kunt de trailer hieronder bekijken