De release van Quantum Error is aanstaande, dus is het tijd voor launch trailer, die vooral het verhaal van de game uit de doeken doet. Ontwikkelaar Teamkill Media heeft grootse plannen met hun brandweerman in de ruimte, want de game moet de eerste in een trilogie worden. De vraag of die er ook echt gaat komen, hangt natuurlijk van het succes van het eerste deel af.

Quantum Error lanceert op 3 november op de PlayStation 5. De game komt op een later tijdstip ook naar de pc en Xbox Series-consoles. Teamkill Media ondervindt echter grote uitdagingen bij het optimaliseren van de game voor de Xbox Series S. Mede-oprichter van Teamkill Media, Micah Jones, heeft eerder aangegeven dat de performance op de Series S onacceptabel is.