Quantum Error is één van de games die al voor de release van de PlayStation 5 aangekondigd werd, dus we zitten er al lange tijd op te wachten. De release is nu echter echt aanstaande, want er is een nieuwe, lange trailer uitgebracht die meer van de game laat zien én de releasedatum bekendmaakt.

We mogen Quantum Error op 3 november verwachten voor de PlayStation 5. Op een later tijdstip komt de game ook naar de Xbox Series X|S en pc. Via X laat de ontwikkelaar weten dat dit pas het begin is, want ze zijn van plan om een trilogie te maken van Quantum Error.

Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze ook nog plannen voor vier andere games. Of het er ook daadwerkelijk van gaat komen is natuurlijk afwachten, want dat hangt ongetwijfeld af van het succes van het eerste deel.