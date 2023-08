TeamKill Media liet begin juni weten dat de laatste hand werd gelegd aan Quantum Error. Deze fase is nu afgesloten, want de game is goud gegaan.

Nu de horrorgame gereed is, kan de ontwikkelaar waarschijnlijk nog niet gelijk een moment van rust inplannen. Het is vandaag de dag immers zo dat er nog wordt gewerkt aan een day one patch. De kans is dan ook groot dat dit niet anders zal zijn met Quantum Error, al is daar nog niks over gemeld.

Dat Quantum Error de gouden status heeft gehaald, is natuurlijk goed nieuws. Alleen weten we nog steeds niet wanneer de game daadwerkelijk in de winkels zal liggen. TeamKill Media heeft wel al laten weten dat de Xbox Series X|S-versie meer tijd nodig heeft dan de PS5-versie. We gaan ervan uit dat een releasedatum niet lang meer op zich zal laten wachten.