De sci-fi shooter Quantom Error werd al in 2020 aangekondigd, maar is nog altijd niet verschenen. Ontwikkelaar TeamKill Media sleutelt steevast aan de game en tot op heden wordt er op een release in 2023 gemikt door het team. Een exacte releasedatum ontbreekt nog, maar de game is wel al zo goed als klaar. Voor Xbox-fans is er helaas wat minder leuk nieuws.

Via een nieuwe Tweet die je hieronder kunt zien, werd er gevraagd naar enige updates over de ontwikkeling. Iemand vroeg namelijk of de game ook naar de Xbox komt en of er gameplay aan zit te komen. Hierop reageerde de ontwikkelaar met het onderstaande antwoord:

We will have a couple gameplay videos lined up to show off as soon as we can announce everything 😇

We have started looking into optimizing the game for Xbox, but it is definitely going to take a bit of time unfortunately; QE has been made to be played with the PS5’s extremely…

— QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) July 21, 2023