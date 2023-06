Quantum Error werd al in 2020 aangekondigd, maar de game heeft nog altijd geen releasedatum gekregen. Het blijft ook maar duren, al heeft TeamKill Media nu wel laten weten dat de game dit jaar zal verschijnen.

Een van de redenen dat de horror first-person shooter nog niet in de winkels ligt, komt doordat er tussentijds is overgestapt naar Unreal Engine 5. Het schiet nu klaarblijkelijk erg op, want TeamKill Media heeft via Twitter laten weten dat ze bezig zijn met de laatste loodjes.

Er zal binnenkort ook meer informatie over de game naar buiten komen, wellicht tijdens Summer Game Fest.

“Oh yeah, we are so close to being finished with developmentā€¦ should be seeing a lot fairly soon.”