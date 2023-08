De eerste écht populaire thuisconsole was natuurlijk de Atari 2600. Menig gamer zal bekend zijn met het apparaat en het wellicht zelfs nog in huis hebben. De afgelopen jaren hebben we diverse mini-varianten van klassieke consoles mogen verwelkomen, maar de Atari 2600+ stapt af van dit sentiment en doet iets waarbij we hopen dat andere consolemakers ook even meekijken.

De Atari 2600+ heeft een klassiek uiterlijk, maar is van moderne gemakken voorzien waaronder een HDMI-aansluiting. De console wordt geleverd met een CX40+ joystick en biedt ook ondersteuning voor een tweede joystick die los verkrijgbaar zal zijn. In het pakket steekt ook een cartridge met daarop tien klassieke games die we hieronder even voor je op een rijtje hebben gezet. Als kers op de taart zal de Atari 2600+ ook werken met vrijwel alle Atari 2600 en 7800 cartridges. De compatibiliteitslijst vind je hier.

De console verschijnt op 17 november aanstaande en is te pre-orderen voor € 119,99. Voor een volledig overzicht van alle aanwezige features op de console verwijzen we je naar de pagina van Atari zelf. Deze aankondiging gaat vanzelfsprekend gepaard met een aankondigingstrailer waarin de diverse features van deze blast-from-the-past nog even benadrukt worden.