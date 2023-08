Het eerste project van ontwikkelaar Inflexion Games is Nightingale, een coöp survival game met een bijzondere setting. Je stapt in de schoenen van een Realmwalker waardoor je door portalen kan reizen naar de diverse gebieden binnen Fae. In Fae kom je vanzelfsprekend ook het nodige gespuis tegen wat jij, en eventueel jouw teamgenoten, een kopje kleiner moeten maken.

We zaten al een tijdje te wachten op nieuws rondom de early access versie van Nightingale en ons antwoord is nu dan daar. Nightingale zal op 22 februari 2024 in early access gaan op Steam en de Epic Games Store. Zo kan je de game alvast spelen en de ontwikkelaar helpen met het implementeren van eventuele verbeteringen. Benieuwd naar Nightingale? Check dan ook de trailer die getoond werd.