Tijdens The Game Awards werd Nightingale aangekondigd, een “shared world survival crafting game, set in an all-new fantasy universe”. Het verhaal speelt zich af in een Victoriaanse fantasie setting en spelers wagen zich door portalen om verschillende prachtige werelden te verkennen. Op een gegeven moment strand je in een van die werelden, aangezien het portaal het niet meer lijkt te doen.

Jij en je eventuele vrienden zullen moeten overleven, terwijl je je een weg terug zoekt naar Nightingale. Hierbij zal je onheilspellende bossen, angstaanjagende moerassen en hete woestijnen moeten doorkruisen. Ook zal je gebouwen en kampen kunnen bouwen en zal je jezelf moeten voorzien van wapens en uitrustingen. Durf jij het op te nemen tegen de duistere wezens van de Fae? Bekijk zeker even de onderstaande trailer om een beeld te krijgen van deze survival game.