Een jaar geleden werd de game Nightingale aangekondigd voor pc en sindsdien hebben we enkel in juni dit jaar wat nieuwe beelden gezien. Daar kunnen we nu een derde trailer aan toevoegen, die vijanden, gameplay en meer elementen toont.

Uit de trailer wordt ook duidelijk dat Nightingale een vrij unieke game is, doordat bovennatuurlijke elementen gemixt worden met mysterieuze wezens en traditionele RPG-gameplay. Het resultaat is interessant, check het hieronder voor jezelf.