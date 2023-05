Ontwikkelaar Inflexion Games heeft aangekondigd dat we nog iets langer zullen moeten wachten op de early access versie van Nightingale. Oorspronkelijk mochten we de early access in de eerste helft van 2023 verwachten, maar we zullen nu tot de herfst geduld moeten hebben. De reden die Aaryn Flynn, CEO van Inflexion Games, geeft is wat ons betreft wel een goede: hij wil crunch voorkomen.

De early access van Nightingale werd eerder al uitgesteld wegens een switch naar de Unreal Engine 5, waardoor de ontwikkelaar wat meer tijd nodig had. Met de eerste helft van 2023 blijkt men iets te optimistisch te zijn geweest. Met dit nieuws heeft Inflexion Games ook een nieuwe developer update op hun YouTube-kanaal geplaatst en die bekijk je hieronder.