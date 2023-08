Het doek is al een tijdje gevallen over het vervolg op Immortals: Fenyx Rising. De game werd geannuleerd door uitgever Ubisoft, zodat er meer aandacht kon gegeven worden aan een populairdere franchise. Vrij vertaald: de moordenaars uit Assassin’s Creed hebben de helden en goden uit Immortals een vlijmscherp mes tussen de schouderbladen geplant. De prioriteiten van Ubisoft zijn zo meteen ook voor iedereen duidelijk.

Dit belet medewerkers van die hypothetische sequel er echter niet van om wat meer informatie over het project de wereld in te sturen. Zo weten we op zijn minst wat we missen. Immortals 2 – laten we de game uit gemakzucht even zo noemen – zou zich afspelen hebben in Polynesië – lees: Nieuw-Zeeland, Paaseiland, Tahiti, Hawaï… – en dus ook gretig gebruikmaken van de plaatselijke cultuur, met alle helden en goden die daarbij komen kijken.

Het spel was tevens van plan om komaf te maken met de openwereldformule die Ubisoft de voorbije jaren altijd hanteerde. Geen omgeving vol gepropt met icoontjes meer, wel een dynamische wereld waarin je met behulp van de sterren en het nodige speurwerk je weg had moeten zoeken. Als inspiratie hadden de ontwikkelaars vooral goed naar Elden Ring en The Legend of Zelda: The Wind Waker gekeken. ‘Veelbelovend’ is zacht uitgedrukt.

