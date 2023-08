Denuvo is al jaren een flinke doorn in het oog van zowel piraten als de gewone consumenten, gezien de anti-kraak tool met regelmaat ook performance problemen met zich meebrengt, hoewel dat deels ook te maken heeft met de manier waarop de ontwikkelaar de tool heeft geïmplementeerd.

Nu krijgen ook eigenaren van een Switch te maken met Denuvo. Moederbedrijf Irdeto heeft namelijk tijdens gamescom onthuld dat Denuvo vanaf nu beschikbaar is in het Nintendo Development Portal als officiële middleware. Volgens het bedrijf kan de tool “naadloos” geïntegreerd worden in de buildketen, zonder dat de ervaring van de speler wordt aangetast.

Niet alleen vals verkregen kopieën zullen middels Denuvo geblokkeerd worden, maar ook emulators moeten vrezen, aldus Irdeto.

