Mortal Kombat heeft altijd al geprobeerd om meer te zijn dan zomaar een fighting game. In het verleden zagen we reeds een poging tot een heuse RPG voorbij komen en de laatste paar iteraties pakten uit met de Kryptmodus, waarin je een ogenschijnlijk verlaten kerkhof verkent op zoek naar loot… en om de zoveel tijd een stevige jumpscare te verwerken krijgt. Telkens leuke tussendoortjes, maar nooit echt concurrentie voor de hoofdattractie, het bloederige knokwerk.

Ontwikkelaar Netherrealm Studios probeert ons in Mortal Kombat 1 opnieuw een gloednieuwe modus voor te schotelen, die dit keer de naam ‘Invasion’ draagt. In deze modus zal je werelden verkennen in een boardgameachtige RPG. Het doel? Je personages uitbouwen, loot vrijspelen en de werelden in kwestie verdedigen tegen hele hordes aan snode vijanden. Klinkt wat ons betreft best leuk, al zal het ongetwijfeld toch vooral weer de functie van tussendoortje vervullen.